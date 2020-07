Arktika on Eestile palju lähemal, kui kaardile vaadates võib näida. Arktika nõukogu seitse liiget kaheksast on meie NATO liitlased või Euroopa Liidu partnerid, kaheksas liige on Venemaa. Kuna Arktika on neile oluline, siis on see ka Eestile oluline.