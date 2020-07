Raul Ennus: ettepanek majanduse ergutamiseks

Valitsus on kriisi järel kokku kutsunud erinevaid töörühmi, et majandust kiiremini jalule aidata – majandusarengu komisjoni juurde loodi ekspertkogu ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem moodustas kriisimeetmete töörühma.

Suurte töörühmade miinuseks on kahjuks nende aeglane tegutsemine ja soovituste liigne üldisus, kuna laua taga on väga erinevad eksperdid, kellel napib tavaliselt ka aega detailidesse minna. Asjal oleks enam jumet, kui töörühma assisteeriks majandusanalüütikute meeskond, aga see viiks töörühma lõpptulemuste valmimise tempo veelgi alla. Halvaks näiteks on siinkohal Riigireformi sihtasutuse raport, millega läks väga kaua aega ja soovitused olid ebaühtlase kvaliteedi ning detailsusega ning jätsid laiema avalikkuse üpris ükskõikseks.