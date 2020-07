Andi Hektor: süva(tehno)riik

Kui tahame oma väiksel planeedil mõnusalt edasi elada, vajame keskkonnasõbralikumat elustiili, mille paratamatu osa on süva- ja rohetehnoloogia. Loomulikult, kõige paremini hakkavad elama need, kes sellist tehnoloogiat luua ja müüa suudavad. Me vist tahame hästi elada? Harutame siis lahti, kuidas muuta Maarjamaa rohe- ja süvatehno paradiisiks.