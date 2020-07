Füüsikaõpetajana soovitasin vahel mõnel lapsel, kellele arvutamine raske, lugeda Jules Verne’i raamatut «Saladuslik saar». Tuletan põgusalt meelde selle sisu. Kamp merehädalisi satub asustamata saarele, ent üks neist on insener ja kiirkorras luuakse otse metsikust loodusest elujõuline tsivilisatsioonirakuke. Teost hingestab tõeline vaimustus loodusteaduste antud võimust. See pole siiani kadunud.

Mida aeg edasi, seda tähendusrikkam see raamat tundub. Täpsem ja tähendusrikkam. Ja õudsem. Üha enam on tunne, et elamegi sellises sõgedas fantaasiapoistekas.