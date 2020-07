Mart Laar: Martin Helme pole kunagi lasknud oma sõnavõtte tõsiasjadest häirida

Häält minevikust on ikka armas kuulata. Lausa noorus tuleb kohe meelde. Ei tea, millist liiki pahaliste alla täpselt käiksin – kas rumalate, dogmaatikute või korrumpeerunute hulka. Ilmselt kõigi kolme. Igal juhul on tõeliselt liigutav, et välja on ilmunud keegi, kes täpselt teab, mida oleks kakskümmend aastat tagasi pidanud tegema. Pole parata: hilja, peremees, hilja! Kõik juba tehtud. Kurjad inimesed võivad seejuures ka väita, et teadjal enesel pole elus veel midagi saavutatut ette näidata ja erakondki on isalt pärandvarana saadud. Isegi võitlus naisorganisatsioonide rahastamise vastu on alles pooleli... Kuid see oleks sügavalt ülekohtune, sest Eesti maasikapõldudel on Martin Helme saavutused selgelt näha.