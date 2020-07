Leiukoht on tähendusrikas juba seetõttu, et paikneb täpselt seal, kus saavad kokku kolme küla piirid – muistsed kultus- ja kohtumispaigad asusid tihtipeale just niisugustes piirkondades.

«See on hästi vana ajalooga, müstiline koht. Siin on juhtunud veidraid asju, leitud surnuid paigast, mis pole kunagi olnud kalme,» rääkis Marika Mägi. Ta lisas, et juba kohanimi Ure ise vihjab ohverdamisele. Ja kuigi küla ise on tilluke, võivad muistised looduses paikneda kus tahes. «Nii et parasjagu õnne on ka vaja,» ütles arheoloog võimalike tulevaste leidude kohta.