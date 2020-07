Lõhmuse mahetalu omanik Janno Lõhmus tegeleb mahepõllundusega viiendat aastat. Tema sõnul teeb ta pool aastat tööd selle jaoks, et üks kuu marju müüa, seejärel hakkab uuesti töö pihta. «Mahekasvatajatest olen ma Eestis kõige suurem, samas teiste kõrval olen ma ikkagi väikekasvataja,» selgitab Lõhmus. Kui mees parajasti põllul ei ole, teeb ta Soomes tööd, et oma maheharrastust sponsida. Eelmisel sügisel müüs Lõhmus maha ka sealse maja. Ühel päeval tahaks Lõhmus Eestisse jääda, aga selle eelduseks on edukas mahekaubandus siin. «Tulles ei tahaks miinimumpalga eest müüjaks minna, nii ei mängi välja,» arutleb ta.