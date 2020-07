Haige laps pani riigi surve alla

Juuni keskpaigas sotsiaalkomisjonile esitatud pöördumises tõi Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) välja, et sotsiaalkindlustusamet (SKA) on tänavu asunud muutma oma praktikat 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele puude määramisel. Nimelt otsustas SKA märtsis ühe 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse puudetaotlust mitte rahuldada ehk lapsele puuet ei määratud. Seni oli 14-aastasel lapsel olnud alates selle raske ja ravimatu haiguse diagnoosimisest raske puue. Otsust taunisid mitmed tervishoiuorganisatsioonid ja -seltsid.

Eesti Lastearstide Selts tõdes, et lapseea vähkkasvajate kõrval on 1. tüüpi diabeet üks tõsisematest kroonilistest haigustest lapseeas ning sotsiaalkindlustuseameti otsusel on kõne all olevatele perekondadele katastroofiline mõju. «Puude mittemääramine jätab diabeediga lapsed ilma puudetoetusest, mille abil pered tasuvad kaasaegse insuliinipumba ja pideva glükoosimonitooringu omaosalust,» kirjeldas ELDÜ kaasnevaid probleeme.