Talude juures tunglesid huvilised

Näiteks Viljandi vallas asuva Kärma talu (üleval) peremees Andero Tank ütles, et avatud talude päev on põllumeestele kõige parem turundusüritus; «Kui inimene valib poeletilt kaupa, on tal sügavalt ükskõik, millises talus on see toodetud. Kui ta aga käib ise talus ära, saab see toode loo juurde.» Tema ja perenaine Sigrid Häkkinen Tank ootasid kohale neid, keda huvitab loomakasvatus, mesindus ja käsitöö. Saabujad said isegi veistega tõtt vaadata. Veised inimestest end häirida ei lasknud ja ilmutasid nende vastu mõneti väiksemat huvi, kui inimesed nende suhtes. FOTO: Elmo Riig/SAKALA