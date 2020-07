Eelmisel nädalal tuli uudis, et Eesti inimeste võrdset kohtlemist edendavate projektide rahastamine peatati. See otsus puudutab vabaühendusi, kelle projektid osutusid valituks sotsiaalministeeriumi möödunud aastal strateegilise partnerluse konkursi voorus «Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine».

Igaüks, kes on kunagi olnud töövõtja positsioonil, mõistab, et kui on tellitud töö, lepingki sõlmitud ning olete töö teostamiseks juba teinud kulutusi ja võtnud kohustusi, on ebameeldiv, ootamatu ja närune tunne saada teada, et töö tellija teid, asja eest-teist taga, pikalt saadab.