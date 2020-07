Üle aja läinud ülemkogul võeti appi kärpekäärid

«Soov jõuda kokkuleppele on täna siiski suurem kui soov käega lüüa ja öelda, et kokkulepet ei tule,» ütles Ratas eile õhtupoolikul Postimehele, kui Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusjuhtidel oli selja taga päev täis kohtumisi väiksemates delegatsioonides ja arutelud suures ringis alles ootasid ees.

Kui reedel koguneti Brüsselisse teadmisega, et arutelu all on ühenduse 1,1 triljoni euro suurune seitsmeaastane eelarve (MFF) ja 750 miljardi euro suurune majanduse taaskäivitamisfond, siis eile õhtuks oli selge, et käiku on lastud kärpekäärid.