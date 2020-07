Välismaa lühiuudised

USA föderaalvõime süüdistatakse protestijate röövimises

USAs Oregoni osariigis Portlandis nõuavad linnaametnikud president Donald Trumpi administratsioonilt föderaaljõudude väljaviimist linnast, sest väidetavalt liiguvad föderaaljõud ringi tunnusteta autodega ja võtavad meeleavaldajaid kinni ilma selgitusteta. Samuti on nähtud pisargaasi ja kummikuulide kasutamist protestijate vastu. Föderaalvõimude esindajad on nimetanud oma tegevust seaduslikuks ja vajalikuks, et rahustada linnas juba pikalt kestnud rahutusi, mis puhkesid mustanahalise George Floydi surma järel. STT/BNS