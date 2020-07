Etioopia ja Egiptus sõnelevad suurtammi lüüside sulgemise üle

Satelliidipilt 12. juulist näitab, et paisjärv on hakanud veega täituma. FOTO: Handout/VIA REUTERS/Scanpix

Eelmisel nädalal avaldatud satelliidipildid näitavad, et Etioopia Suure Renessansi Tammi paisjärv on hakanud veega täituma. See on hetk, mida etiooplased on oodanud peaaegu kümme aastat. Aafrika suurima tammi ehituse lõpetamine võimaldaks neil kahekordistada oma elektritoodangut, aidata vaesusest välja miljonid inimesed ja ühendada elanikkonda ajal, mil etnilised pinged on toonud kaasa vägivallalaineid.