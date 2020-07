Kolm aastat Prantsusmaad juhtinud Macron on keerulises olukorras. Bastille’ päeva puhul antud intervjuus kinnitas ta, et jätkab oma lubatud reformikava. Tööturu elavdamine ja paindlikumaks muutmine tekitas prantslaste seas tugevat vastukaja presidendi ametiaja alguses, kuid tööturureform töötas. 2019. aastal oli töötus 8,5 protsenti ehk kümnendi madalaim.

Pensionireform on alles poole peal ja põhjustas eelmise aasta lõpus Prantsusmaal streigilaine. Macroni plaan näeb ette kaotada 42 erinevat pensionisüsteemi ja asendada need ühega. Sellega kaoksid mitme elukutse puhul erihüved. Näiteks meremehed lähevad praegu pensionile 1637. aastal loodud seaduse järgi, mis annab neile õiguse tüürist loobuda 52,5-aastaselt, kui meremees on töötanud 37,5 aastat.