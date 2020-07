Elva poiss tahab saada kabemaailmameistriks

Väiksest peale kabet mänginud Keir-Christian Sugulile on selle mängu juures kõige huvitavam ja ka olulisem käikude ettemõtlemine. «Kui käid siia, siis juhtub see, et võtan sult nupu ära,» ei väsinud noor kabetaja reporteriga mängides kordamast. Iga käigu juures pakkus poiss välja mitu võimalust, kuidas saab kavalamalt mängida, ja jagas asjalikke näpunäiteid.