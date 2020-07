Eluvaimu ja rokkivat pärimust

Aparaaditehasesse on nullist püsti pandud suur lava, mis on tõeline rokk-kontserdi lava. See ju tegelikult tõestab, et pole erilist vahet, kas laval on mõni puhas rokkbänd või rokib seal pärimusmuusika. Kokku neljal õhtul esinevad sel laval Black Bread Gone Mad ja Angus, Tintura + Arno Tamm ja Trad.Attack!, POSÕ ja Zetod, Pillikud ja Curly Strings.