Selle maailma helisev absurd on läbi nähtud

Mõni aeg tagasi sõitsin ühe sõbra autos. Sõber on muusik, üks mu lemmikuid. Korraga tundsin tagaistmel tugevat tärpentini lõhna. Küsisin, kas ta on autoistmeid tärpentiniga puhastanud. Ta ütles, et ei, tilgutas natuke niisama, sest talle lihtsalt meeldib tärpentinilõhn. See lõhn meenutab talle kõiki neid kunstnikke ja ateljeesid, kus ta elu jooksul külas on käinud. Ta lisas, et see on olnud väga vaimu rikastav. Tärpentinilõhn mõjub alati inspireerivalt.