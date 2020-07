Kehrwiederi kohviku omanik Raoul Vello Leitham on kulusid kärpides teenindanud kliente koos perega. FOTO: Krister Kivi

Vanalinnas tegutsevad restorani- ja kohvikupidajad pelgavad, et sügisest sulguvad mitmed uksed, mille lävepakke nii turistid kui ka kohalikud aastaid usinalt on tallanud. Põhjus on lihtne: kui pole turiste, siis pole ka raha.