Välismaa lühiuudised

Venemaal luuramises süüdi mõistetud endise USA merejalaväelase Paul Whelani advokaadi sõnul võidakse Whelan septembris välja vahetada. «Vahetus võib toimuda septembris, kuid seda ei ole esialgu kinnitatud. Meil on teatavaid allikaid,» ütles Whelani advokaat Olga Karlova, kes rohkem teavet allikate kohta ei jaganud. Tema sõnul on ameeriklane endiselt Lefortovo vanglas, tunneb end hästi ja on heas tujus. Oma süüd eitav Whelan, kellel on ka Briti, Kanada ja Iiri kodakondsus, saadeti diplomaatilistest protestidest hoolimata 16 aastaks karistuskolooniasse. Meedias on räägitud Vene narkokaubitseja Konstantin Jarošenko ja relvakaubanduses süüdistatud ärimehe Viktor Buti võimalikust vahetamisest Whelani vastu. Interfax/BNS