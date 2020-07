Ratas on valmis ajaloo pikimaks ülemkoguks

«Küsimus ei ole päevade arvus,» sõnas eile õhtul Postimehele Eesti peaminister Jüri Ratas. «Selge on see, et tegemist on ühe kõige pikema ja keerulisema ülemkoguga. Ma arvan, et sel nädalal ollakse valmis siin olema nii kaua kui kokkuleppe saavutamiseks vaja.»