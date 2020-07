Twitterit rünnati, maailm pääses kergelt

Twitter oleks võinud paremini toimida, aga hea oli see, et nad kommunikeerisid juhtunut kohe ja efektiivselt. Tegu oli manipuleerimisskeemiga. Töötajate kaudu saadi juurdepääs majasisesele haldusvahendile ja selle kaudu võeti maha kahefaktoriline autentimine ning saadi kontode meiliaadressid. Negatiivne oli see, et säutse ei suudetud kiirelt maha võtta, see võttis aega mitu tundi.