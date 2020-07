«Esmalt, eelnõu räägib vaid kohtute infosüsteemi avaandmeteks mitteolevate isikuandmete täpsustava loetelu kehtestamisest. Samas, kohtute infosüsteemi ükski infotükk ei ole kunagi olnud avaandmeteks – need ei ole avaandmeid koondavas Eesti Teabeväravas olnud kunagi kättesaadavad. See on aga avaandmete definitsiooni oluline osa,» ütles advokaadibüroo TRINITI partner Turk.