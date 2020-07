«Ma arvan, et täna tasutakse üks vana võlg Vabadussõjas osalenute ees, Vabadussõjas langenute ees,» lausus kaitseväe juhataja Martin Herem. «Püstitatud on ausammas mälestuseks nendele meestele ja naistele, kes ohverdasid tegelikult kõik selleks, et meil oleks iseseisev riik. Ma arvan, et see on hästi tähtis.»