Saksamaa on praegu nii Euroopa Liidu Nõukogu kui ka ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja. Eesti välisminister Urmas Reinsalu avaldas rahulolu, et Saksamaa on ELi nõukogus oma prioriteediks seadnud digitaliseerimise ja digiühisturu. Tema sakslasest kolleegi Heiko Maasi sõnul oli oluline neid teemasid esimesena just Balti riikidega arutada, kuna nemad on digiarengus sammumas esirinnas.