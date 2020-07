Eesti lühiuudised

Kuigi juuli algul leppis valitsus kokku välismaalaste seaduse muudatustes, sisaldab siseministeeriumi lõplik eelnõu punkte, milles ei olnud kokku lepitud. Näiteks see, et välistudeng tohib töötada vaid 20 tundi nädalas. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi (Keskerakond, pildil) sõnul peab soovijatel jääma võimalus käia tööl ka suurema koormusega. «Peame õigeks, et kui noored inimesed ise maksavad oma õpingute eest, siis neil on võimalus tööd teha, nii nagu meil kõigil on olnud võimalus, kui me välismaal õpime,» märkis ta. «See [piirang] jääb tõenäoliselt siseministri unistuseks, jah,» sõnas Reps ja lisas, et Mart Helmele (EKRE) on öeldud, et ta tuleks valitsusse tagasi sellise eelnõuga, milles koalitsioon on kokku leppinud. ERR