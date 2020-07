Juhtkiri: Macroni rusikahoop

Euroopa Liidu tippkohtumisel on juba õige mitmendat päeva olnud aruteluks, kuidas kasutada 750 miljardi euro suurust taastamispaketti õiglaselt, et sellega oleks rahul kõik 27 liikmesriiki. Paketi eesmärk on aidata koroonaviirusest räsitud riikidel saada laene ja toetusi, et nad saaksid oma majanduse taas järje peale.

Koroonaviirus on räsinud eriti jõuliselt lõunapoolseid riike, nagu Itaalia ja Hispaania, kuid lisaks kannatuste ulatusele on tippkohtumisel teravalt esile kerkinud põhja ja lõuna erinev arusaam fiskaalpoliitikast. Seetõttu pole üllatav, et rahaasjades ranget joont hoidvad riigid on vastu tagastamatu abi andmisele. Eelistatakse pigem laenu andmist kui raha lennukilt külvamist. Samuti on mõistetav abivajajate seisukoht, et nende kannatuste leevendamine teenib kogu Euroopa huve. Kui Itaalia peaks netomaksja riigina laostuma, mõjutab see varem või hiljem ka teisi liikmesriike.

Kolmepäevane arutelu on kujunenud vägagi emotsionaalseks. Seda väljendab ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni rusikahoop lauale, kui Austria kantsler Sebastian Kurz kasinuse pooldajana oli taas kord üles näidanud oma järeleandmatust kõnealuse teemaga edasi minna.

Kui kaks niivõrd erinevat vastasleeri on saanud ühise laua taha, on kompromisside tegemine vältimatu. Küsimus on aga selles, milline on see õiglane kokkulepe, mis rahuldaks kõigi asjaosaliste õigustunnet.

Lepituseks on Euroopa Liidu nõukogu president Charles Michel teinud uue ettepaneku, mille sisuks on taastamisfondi raha jagamine selliselt, et 390 miljardit antakse abivajavatele riikidele toetustena ja ülejäänu laenudena.

Millised need proportsioonid ka ei oleks, on oluline, et kokkulepe sünniks. Koroonakriisist kannatada saanud Euroopa vajab kindlustunnet, et mitte kedagi ei jäeta hädas üksinda. Kuigi Macron on öelnud, et ta parema meelega lahkuks nõupidamiselt, kui kirjutab alla kehvale tehingule, peab lõpuks temagi vastutulelikkust üles näitama.