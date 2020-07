Poola kinnisvaraarendaja ja magusaärimees käivad Eestis rallit õppimas

Kaheksa aastat hiljem, olles teinud rallisõidus viieaastase pausi (vt lisalugu), kirjutas Kempa Saksale, et soovib ala juurde naasta. «Küsisin, mida arvab Anre Eesti võistlustest. Ta soovitas Lõuna-Eesti või Liepaja rallit ning aitas mul tiimi otsida.»

«Ütlesin, et mul on abi vaja, sest legend ja sõidutehnika polnud paigas,» meenutab Kempa. «Kihutasin täisgaasiga ja lõbutsesin ega mõelnud eriti. Poolas pole see halb, kuna sealsed teed pole nii nõudlikud kui Eestis ja Lätis. Sa võidad, kui jalga gaasipedaalilt ei tõsta.»