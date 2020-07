Ülikool asub võitlusse enneaegse vananemisega

Landi arvates rikastavad eri valdkondade teadlaste töörühmad uuringutulemusi ja sestap kõrgkooli juhtkond nende arengut ka toetab. «Lisaks on interdistsiplinaarsed grupid edukamad välismaalt teadusraha hankimisel.» Teadlaste motivatsiooni on suurendanud ka uus kõrgkooli reegel, et projektiraha läheb täies mahus instituudile ja rektoraat sellest midagi ära ei lõika.