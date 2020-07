Tervise lühiuudised

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et Parkinsoni haigust põdevatel inimestel on käeline tegevus tunduvalt rohkem häiritud võrreldes nende eakaaslastega, kel seda haigust pole. Sealjuures on need raskused Parkinsoni tõvega naistel suuremad kui meestel. Naistel jääb haiguse tõttu tegemata ka rohkem käelisi tegevusi kui meestel. Kuigi uuringus keskenduti Parkinsoni tõve mõjule, näitasid tulemused, et uuringualustel jäi mõni käeline tegevus tegemata ka teiste liikumisega seotud probleemide tõttu.