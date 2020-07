Keegi ei vaidle selle üle, kas Eestile on vaja korralikku ja tänapäevast raudteeühendust. See on päevselge. Küsimus ei ole seega mitte «mida», vaid «millist, millise hinnaga ja mille arvelt». Kui suur ja mastaapne see parem ja vajalik on? Hind ei ole mõõdetav ainult rahas.