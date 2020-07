Tõnu Grünberg: Rail Baltic on endiselt vajalik ja perspektiivne

Muidugi mõista muudab projekti mitmekihilisus ja komplekssus selle ka avalikkuse jaoks äärmiselt keerukaks – on raske aru saada, miks just selline raudtee, miks just nii kiire, miks just sellises raudteekoridoris, miks just sellise hinnaga ja nii edasi. Mustmiljon küsimust, millele teist sama palju vastuseid, mis tekitavad omakorda järgmisi küsimusi. Ja nii pole see vaid Rail Balticu projektile väljast peale vaadates, vaid lahendamist vajavaid küsimusi tekib hulgaliselt ka projekti arendajatel endil.