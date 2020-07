Seda asjaolu, et Rail Baltic on rajatud valede andmete alusel tehtud arvutustele ja on sellisena mitte ainult mõttetu, vaid Eestile kahjulik ja Euroopa Liidule toetuskõlbmatu, ei ole peetud oluliseks ei meie riigikogus ega riigikohtus, ei Brüsselis ega kuskil mujal.