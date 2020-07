Spordi lühiuudised

Kreida reegleid ei rikkunud

«Ehkki välisliigade puhul me seda otseselt ei keela, pole panustamine asi, millega tippjalgpallur peaks tegelema,» ütles EJL avaliku suhete juht Mihkel Uiboleht Postimehele. «Leiame, et profipallurina on mõistlik panustamisest eemale hoida ning pigem keskenduda oma põhitööle.»

«Soovin rõhutada, et ühestki rikkumisest me Kreida puhul rääkida ei saa. Osapooled said olukorrast aru. Peatusime ka sellel, mida tähendab olla avaliku elu tegelane,» selgitas Hurt, lisades, et klubina ei soosi nad panustamist või ennustamist.