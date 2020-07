Lääne-Ukrainas jäi kümmekond inimest kaaperdaja küüsi

Kuigi eri allikad rääkisid päeva kestel kuni 20 pantvangist, teatas Ukraina julgeolekuteenistus õhtupoolikul Facebookis, et kurjategija küüsis on endiselt kümmekond inimest, selgitamata, kui palju rahvast oli kaaperdatud bussis algselt ning kas keegi pääses päeva jooksul sõidukist põgenema, vahendas AP. Väidetavalt on pantvangide seas ka rase naine ja 15-aastane nooruk.