Mul on tunne, et samasugune saatus ootab ka Rail Balticut. Tehnoloogia areneb üha kiiremas tempos ja see, mis kunagi tundus terve mõte, on varsti anakronism. Rail Balticu ideed mainiti esimest korda aastal 1994 Läänemere maade koostööprojekti VASAB 2010 esimeses aruandes. Sellest on möödas üle veerandsajandi, Eesti ei olnud siis veel ei Euroopa Liidus ega NATOs. Plaan tundus toona jõulise väljamurdmisena postsovetlikust ruumist.