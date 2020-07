Viimastel nädalatel on mõnigi teadja silm olnud tunnistajaks suursündmusele, millesarnast ei ole meie poolkeral viimased 23 aastat näha olnud – põhjataevast kaunistab palja silmaga nähtav komeet NEOWISE ning on põhjust arvata, et see muutub tulevatel nädalatel üha heledamaks. Seetõttu on õige aeg neist lummavatest taevakehadest natuke lähemalt kirjutada.