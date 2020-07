Tartu lühiuudised

Selgus jalgpallikompleksi esimese etapi projekteerija

Käivitunud on Tartusse aasta ringi kasutatava jalgpalliväljaku ja selle juurde kuuluva pneumohalli rajamine.

Esimeses etapis projekteeritakse Annemõisa 1a krundile jalgpalliväljak, parkla, konteinerriietus- ja pesemisruumid ning hall. Projekteerimishanke võitis osaühing Esprii ja töö läheb linnale maksma 33 240 eurot.

Aasta ringi kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga peaks valmima järgmise aasta lõpuks ning seda hakkab haldama Tartu Sport. Kokku kulub kompleksi rajamiseks ligi 2,5 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit on kultuuriministeeriumi toetus. TPM

Andre juust hinnati parimaks

Eestimaa talupidajate keskliit tunnistas viienda talutoidukonkursi üldvõitjaks Andre juustufarmi juustu Andre Prima Old. Žürii valis lemmikud välja 81 talutoote seast.

Žürii esinaise Ragne Värgi sõnul on aasta-aastalt näha võistlejate hulgas aina tugevamat konkurentsi. Üha enam panustatakse toodete maitsesse, tervislikkusse ja pakendisse. «Taas oli väga tugev konkurents juustude arvestuses ning olen lummatud, et Eesti parima talutoidu valimisel on nii palju häid juuste,» ütles ta.

2020. aasta parim talutoit selgitati välja kaheksas kategoorias. Üldvõitjaks kuulutati enim punkte saanud toode. TPM

Vang tegi enesetapu

Esmaspäeval tegi Tartu vanglas enesetapu 46-aastane mees, keda oli vabaduse kaotusega karistatud mitme isikuvastase, avaliku rahu vastase ja varavastase kuriteo eest. Vang viibis kambris üksinda. TPM

Lusitaania teetigu. Elmo Riig Üleskutse: märgi kahjuliku teo leiukoht kaardile

Keskkonnaamet võttis kasutusele nutirakenduse, mille kaudu saavad inimesed üle Eesti saata infot kahjuliku lusitaania teeteo (pildil) leviku kohta.

Aadressil teokaart.keskkonnaamet.ee saab igaüks arvuti või mõne muu nutiseadme kaudu märkida kaardile koha, kus ta on lusitaania teetigu silmanud. Et inimesed oskaks lusitaania teetigu eristada Eesti ökosüsteemile ohututest kohalikest tigudest, on rakenduses ära toodud ka liikide määramise tunnused.

Lusitaania teetigu on võõrliik, keda nähti Eestis esimest korda 2008. aastal. Tänavu on selle liigi esindajad mõnes paigas, eeskätt Tallinna ümbruses, hakanud levima massiliselt. See valmistab meelehärmi aiapidajatele, sest lusitaania teetigu on väga ablas aiasaaduste ja ilutaimede hävitaja.