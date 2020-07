Maad külastab kauaoodatud silmaga nähtav sabatäht

Kuhu vaadata?

Sellel nädalal paistab komeet otse põhja suunast, heleda jõulutähe Kapella ja Suure Vankri vahelises taevaosas ning parim aeg selle vaatlemiseks on astronoomiline kesköö ehk kell üks öösel. Komeedi kõrgus silmapiirist on umbes 20 kraadi – see vastab umbes kahe väljasirutatud rusika laiusele. Et meie ööd on veel suviselt valged, ei tasu alla anda, kui komeeti kohe näha ei ole. Silmad peavad taeva heledusega kohanema ning üles tuleb leida enam-vähem õige koht, kuhu vaadata. Selleks on hea binokkel või statiivile pildistama pandud kaamera asendamatu. Kord juba märgatuna muutub sabatäht juba päris hõlpsasti silmatavaks. Seda binoklis või teleskoobis vaadates on selgesti eristatav komeedi hele tuum, seda ümbritsev udune kooma ja sabad veidi eri nurkade all.