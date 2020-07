Tele2 juht: Eesti regulaatorid võiksid selgroo kasvatada

Pigem mitte. Telekomimaailm on nii väike, kõik teavad üksteist. Kjell Morten Johnsen on väga grupile pühendunud inimene. Meie Eesti üksus oli mitu aastat radaril, kuna tulemused aina halvenesid, aga nüüd, kui asjad on paremaks muutunud, ei usu ma, et ta midagi väga muudaks.

Mida ma Eestisse tulles ette kujutasin ja mida oma ülemustele ka lubasin, oli see, et Eestist võiks saada toodete testimise koht. Siinne turg on väike, aga esinduslik. Kuid siin oli vaja nii palju asju korda teha, kõige lihtsamatest asjadest alustades: müük, turundus – kõik. Esimene aasta tegelesin ainult sellega. Innovatsioonini jõudsime eelmisel aastal, kui hakkasime tegema koostööd idufirmadega. Praegu on meil koostöö kuue idufirmaga ja ma arvan, et ruumi oleks veel kahe-kolme jaoks. Me panime neile paika ranged kriteeriumid: esiteks peab nende pakutav lahendus meie klientidele lisaväärtust andma ja teiseks peab toode saama turuküpseks kolme kuu jooksul. Näiteks on meil väga hea partnerlus Avocadoga. Lisaks tulime turule oma televisiooniga. Sada aastat vana äri, aga meie jaoks oli see suur asi.