Aktsiad, mis võivad Euroopa rahasüstist kasu lõigata

Kui S&P 500 indeks on alates kevadisest langusest kerkinud ligi 50 protsenti, siis osa Euroopa indekseid, nagu DAX, isegi enam. Kas turg on üle kuumenenud? Handelsblattiga kõnelenud eksperdid seda ei arva, pigem usutakse, et täna kokku lepitud 750 miljardi euro suurune Euroopa stiimulipakett annab börsidele hoogu juurde. Nii kinnitas Stephan Heibel, kes iga nädal DAX-indeksi investorite meeleoluküsitlusi teeb, et investorid olid niigi kindlad, et kriisipakett saab tehtud, ning nüüd on investorite tuju hea, aga mitte eufooriline, nii et tõusuruumi jagub. Kuigi Euroopa ega ka maailmamajandus pole veel kriisist kaugeltki üle saanud, panustavad investorid tulevikule. Esiteks: ükskord saab kriis läbi. Teiseks: riigid on näidanud suurt valmidust majandust toetada ning panustatakse sellele, et vajaduse korral toetavad riigid maksumaksja rahaga majandust ja ettevõtteid edasi.