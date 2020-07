Verivärske riigiameti juhi kopsakas palk kütab kirgi

Ilissoni palk ületab 1. aprillil rahandusministeeriumi avalikustatud enim teenivate ametnike sissetulekuid; kõrgeimat palka sai seni Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa, kelle palk on 6745 eurot. Lapimaale järgnevad peaminister Jüri Ratas ja riigikohtu esimees Villu Kõve 6662-eurose sissetulekuga. President Kersti Kaljulaidi palk kerkis alates 1. aprillist 6661 eurole.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonijuht Tarmu Kurm ütles Postimehele, et palga suurus sõltub tema vastutusalast. «Tegu on erasektoris edukalt tegutsenud tippjuhiga. Senisest neljast asutusest, kus olid eraldi juhid, saab ühe peadirektoriga üks asutus. Kindlasti on peadirektori vastutus nii olulise asutuse ühendamisel ja käivitamisel väga suur,» ütles Kurm.