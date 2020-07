Eesti lühiuudised

Siseminister Mart Helme (pildil, EKRE) teatas, et viimastel päevadel palju räägitud õpirännet puudutava välismaalaste seaduse eelnõu puhul on tegemist asutustesiseseks kasutamiseks mõeldud variandiga ning ta esitab valitsusele sel nädalal eelnõu, mis põhineb koalitsioonis kokkulepitul. «Lõplikku välismaalaste seaduse eelnõu esitlen valitsuse liikmetele alles sel nädalal kabinetinõupidamisel,» sõnas Helme. 6. juulil leppisid kolm valitsuserakonda kokku viies välistudengeid puudutavas punktis, kuid Helme eelnõu sisaldas muudki, näiteks et välistudeng tohib töötada vaid 20 tundi nädalas ja et välismaalastele kehtestataks miinimumpalga nõue, mis on poolteist Eesti keskmist brutokuupalka. ERR