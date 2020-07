Töötajapõud sai kauaoodatud leevendust

Kiievi–Tallinna lennuk pidi maanduma teisipäeval kell 12. Sulev Kuus, Tartumaa Piimatootjate Ühistu juhatuse liige, sõitis Tallinna lennujaama kohale juba natuke enne keskpäeva. Kuna Ukrainas lükati lend edasi, läks Kuus aega surnuks lööma Ülemiste keskusesse, kuid ootusärevus ei lasknud tal siiski kaua suures kaubanduskeskuses olla. Ta ootas farmi kaht töötajat – üht karja eest hoolitsema ja teist traktoristiks. «Üks töötaja on meil juba olnud, ta läks selle aasta veebruaris koju ja pidi kolme kuu pärast naasma, kuid nagu te aru saate, siis ta ei jõudnud ja tuleb nüüd,» ütles Kuus, meenutades kevadist koroonaviiruse aega. Teine on aga uus töötaja ning talle peab kõike ette näitama.

Ettevõtjal on koostöö agentuuriga, kes aitab töötajaid Eestisse tuua. «Ja kui nad on juba tulnud ja neile meeldib, siis nad tulevad tagasi,» selgitas Kuus.

2018. aasta põllumees Jaan Metsamaa ootas lennujaamas ühte töötajat, kes hakkab tööle poegimislauda lüpsjana. «Peaasi, et sealt peale sai, ja ma arvan, et siin ei tohiks mingeid probleeme olla,» lausus Metsamaa, kes loodab, et töötaja saab ka hakkama.