Esimesed musta pässiku istandused läksid oodatust kiiremini kasvama

Chaga OÜ meditsiiniseente ekspert Hardi Põder ütles, et Mulgimaal asuvasse metsa puid kontrollima minnes oli suur üllatus näha möödunud suvel istutatud chaga’t juba puutüvest välja kasvamas. „Olime arvestanud, et esimesi chaga’sid õnnestub näha kaks aastat pärast nende istutamist puule. Ehk siis järgmisel suvel. Ent soe talv on chaga kasvamist kiirendanud,” märkis Põder.