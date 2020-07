Murakad nõuavad verd, higi ja pisaraid

Seetõttu on murakas eestlaste toidulaual eksklusiivne toiduaine, mida pole paljud proovinudki. Aga kel maitse juba suus, siis see naljalt ei unune. Murakate korjamiseks tuleb aga teada, kus need kasvavad. Murakate kasvupind on kogu aeg vähenenud. Soode kuivendamisel on põllumaana kasutusele võetud just soode äärealad, mis murakale istuvad. Lisaks tungib tänapäeval rabadele ohtralt peale turbatööstus.