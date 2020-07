Looduslik pune on vastupidavam ja mahedama mekiga

Looduses leiame seda kuivadest metsaservadest, kadakate vahelt, paepealsetelt pindadelt. Pune on 20–50 cm mitmeaastane roosakaslillade väikeste õitega, harva valgete õitega, vürtsika lõhnaga. Õitsemise ajal on kadakased puisniidud ja heinamaad lillasid puhmasid täis ja märkamata ta ei jää. Kahjuks jääb aga looduslike kooslustega puisniite ja heinamaid aina vähemaks.

Aianduspoes on müügil seemned ja saab ise kasvatada, aga see pune on natuke teravama maitsega kui metsas kasvanu. Seemned tuuakse Euroopa riikidest, kus pune on tugevama maitsega. On mitu sorti: Kreeka pune, tšillipune, kiviktaimla kaunistuseks ka kollaste lehtedega sort, mis on küll ilus, kuid ravimtaimeks ei kasutata. Mulle meeldib looduses kasvav pune maitse ja välimuse poolest kõige rohkem.