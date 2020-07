Suurbritannia Olümpiakomitee ütles ajakirjanike kätte jõudnud dokumendis sportlastele, et nemad ei garanteeri, et DeltaG tarvitamine pole WADA koodeksiga vastuolus. Teisisõnu: oleks WADA otsustanud, et sünteetilisi ketoone sisaldanud jook pole dopingureeglitega kooskõlas, lasuks süü selle tarvitamisel sportlastel, mitte olümpiakomiteel. Küll öeldi, et ainet on pärast võistlusi tehtud proovide analüüsimisel keeruline leida.