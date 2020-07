Praegu tuleb hoolt kanda järgmise saagi eest

Pärast saagikoristust tuleb eemaldada maasikataimedelt kõik lehed ja tütartaimed. Lehed eemaldatakse, et pärssida haiguste levikut ja kui taimede paljundamise soovi ei ole, pole mõtet tütartaimi kasvama jätta. FOTO: Shutterstock

Alles rõõmustasime esimeste maasikate üle ja juba on see üürike aeg läbi. Et järgmisel aastalgi saaks maasikaid noppida, peab praegu taimede eest hoolt kandma.