Maalekolimine viis tšillikasvatuseni

Töötu abiraha eest kasvuhooned

Anett ja Sten tutvusid Tallinnas, mõnda aega elati Tartus, aga siis sai linnas elamisest villand. Noor pere ostis majapidamise Meeksi külla 2018. aastal. Paika tunti hästi, sest Sten on sealtkandist pärit. Esialgu jätkas Sten Meeksilt Tartusse tööle käimist, ent ta tunnistab, et iga ots võttis kõhedaks. „Ülenurmeni on 55 kilomeetrit ja metsloomi on siinkandis palju,” selgitas ta.