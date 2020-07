Internet on nii mõneski kohas luksuskaup

Kummalisel kombel ei puuduta taoline probleem vaid eraldatud metsakülasid, kus võib ehk loogilisekski pidada, et ühelgi mobiilioperaatoril pole motivatsiooni pingutada paarikümne netitarbija pärast. Tegelikult aga on hanguv ja lausa olematu internet üleüldine probleem, mille üle kurdavad ettevõtjad vaat et igas Eesti nurgas. Ja seda ajal, kus aina enam tööd tehakse üle interneti kaugtööna.

Kiiret internetti annab otsida

Ylle Tampere töötab kodukontoris kas Tallinnas Nõmmel või Saaremaal. Tema töö on tegeleda videote ja piltidega. Mõistagi on kiire internet sellises töös peamine. Aga kiiret netti pole – ei Nõmmel, ei Saaremaal ega ka Arukülas, kus Ylle varem elas.

„Eelmisel aastal oli Saaremaal mobiilne nett selline, et see küll venis, kuid midagi otseselt tegemata ei jäänud. Tele 2st öeldi, et olemegi leviaugus ja midagi seal ei levi,” kirjeldas ta. „Nõmmel pandi meile valguskaabel, aga Telia andmeside lihtsalt ei toimi nii nagu vaja. Peaks olema valguskaabliga välkkiire, aga on nii aeglane, et tööd teha ei saa. Oleme vahetanud ruuterit, paketti, aga tuleb vihm ja kõik venib.”